Le migliori sedie per ufficio

La scelta delle sedie per ufficio deve considerare alcuni elementi fondamentali, senza i quali non solo il lavoro quotidiano potrebbe risentirne, ma alcuni dipendenti potrebbero anche soffrire di specifiche problematiche di salute. Stare seduti è un’attività che può risultare debilitante, oltre a causare mal di schiena e posture scorrette. A meno di non avere a disposizione sedie ufficio perfettamente progettate e realizzate, pensate per avere la massima comodità in ogni situazione, a seconda dello scopo per cui saranno utilizzate.

La sedia per la scrivania

Le classiche sedie per ufficio che si posizionano alle scrivanie sono anche dette sedie operative. Il loro u

tilizzo è intensivo: chi lavora alla singola postazione utilizzerà la propria sedia per diverse ore, spesso continuativamente. Chiaramente se la postazione è una scrivania di un ufficio contabile, di un call center o della cassa di un supermercato si dovranno sedie ufficio con dimensioni, altezze e imbottiture differenti. Ci sono poi degli elementi essenziali in tutte queste postazioni. La principale è l’ergonomicità della seduta: la sedia deve essere comoda e offrire il corretto sostegno a tutte le parti del corpo, soprattutto per quanto riguarda la zona lombare, le spalle, le braccia. Lo schienale traspirante è spesso un must, soprattutto in alcune situazioni lavorative. Quando la sedia operativa sarà posizionata all’interno di un ufficio executive, allora anche la scelta dei materiali diviene importante.

Un occhio all’estetica

Non ci si deve poi dimenticare che le sedie, anche quelle operative, dovranno essere inserite in modo armonioso all’interno degli arredi di un ufficio o di uno spazio aziendale. Colori, stile e forme dovranno quindi essere adatti allo stile del resto del mobilio e dei complementi d’arredo. Fortunatamente oggi le aziende che offrono questo tipo di prodotti hanno cataloghi mol

to ampi, che comprendono anche sedie di design, o accessori di lusso. Chiaramente al momento dell’acquisto è importante anche considerare il budget che si ha a disposizione. Alcune sedie per ufficio infatti possono raggiungere costi decisamente molto elevati; quando se ne devono acquistare numeri importanti è bene fare dei raffronti tra i prodotti che hanno un costo più basso.

Le sedie non operative

In qualsiasi situazione aziendale ci sono anche delle sedute che non si possono considerare operative. Stiamo parlando, ad esempio, delle sedie posizionate in una sala d’aspetto, o anche all’interno di una sala riunioni. Anche queste sedie dovranno essere comode e robuste, in grado di sopportare un utilizzo più o meno intensivo a seconda dei casi. E anche in questo caso sarebbe opportuno selezionare delle sedute in stile con il resto dell’ambiente che le dovrà ospitare. In linea generale la comodità è uno degli elementi che si considerano maggiormente. Del resto nessuno desidera che il cliente in attesa di accedere agli uffici si trovi infastidito dallo stare seduto in sala d’aspetto. Le sedie di questo genere non necessiteranno però di rotelle, possibilità di modificare l’altezza o di inclinare lo schienale, braccioli o altri elementi per la personalizzazione della seduta. È invece importante che siano in materiale di qualità, facile da pulire.