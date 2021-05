Trasportare oggetti durante il trasloco: come farlo nel modo giusto

Una delle esperienze più entusiasmante è trasferirsi in una casa nuova. Il trasloco però può essere faticoso e impegnativo. Cambiare abitazione, città o addirittura nazione richiede tutta una serie di operazioni che bisogna pianificare al meglio. Quindi, è importante avere le idee chiare su come traslocare evitando di fare errori, che possono ritardare il trasferimento.

Ci sono diverse possibilità per evitare che un evento lieto diventi un’occasione di stress. La cosa importante è assicurarsi che tutto avvenga in modo corretto prevendendo degli imprevisti. Un esempio? La possibilità che determinati oggetti, fragili o di valore, possano rompersi o deteriorarsi durante il passaggio da una casa all’altra

Gli scatoli: come organizzarsi?

La preparazione degli imballaggi è fondamentale. L’importante è procedere con ordine. In altre parole, bisogna dare la priorità alle cose che si ha intenzione di utilizzare nei giorni che precedono il passaggio da una casa all’altra. Tra questi vi sono gli oggetti sportivi, le collezioni di cappelli o di orecchini, la chitarra o il sax. Ciascuno scatolo deve essere riempito in modo tale da garantire un confezionamento sicuro e un trasporto tranquillo durante i vari passaggi del trasloco.

Una valida soluzione consiste nell’etichettare ciascuna confezione, in modo tale da non dover poi perdere tempo per individuare ciò che manca e dover riaprire i vari scatoli. Inoltre, utilizzando degli appositi adesivi, magari anche colorati, diventa più facile scegliere quale scatolo poter depositare presso una struttura dedicata e quale poter trasportare personalmente.

I giorni precedenti il trasloco

Le giornate che precedono la data del trasferimento devono essere dedicate a tutta una serie di cose da sbrigare. Se non si ha spazio sufficiente e si desidera ridurre gli sforzi, è possibile depositare gli scatoli in dei box a pagamento. In questo modo, si potrà gestire il trasloco con più calma e gestire meglio minori ingombri. Ciò si traduce in meno scatoli in giro per la casa e maggiore spazio nell’abitazione di partenza e in quella di destinazione. Le cose da fare sono tantissime ma andando per ordine e non lasciandosi prendere dagli impegni, è possibile svolgere tutto al meglio.

La priorità, nelle operazioni di confezionamento, va data ai grandi elettrodomestici: lavatrice, frigorifero e lavastoviglie. Le dimensioni e il peso li rendono particolarmente ingombranti. Per tale motivo, nella settimana che precede il trasloco è preferibile inscatolarli per primi ed evitare di riempirli di generi alimentari o di cose da lavare. Molto importante è consumare ciò che è in frigorifero per evitare ogni tipo di spreco. Altra cosa fondamentale è non ridursi all’ultimo per il lavaggio della tappezzeria.

Tende e tappeti andrebbero mandati in lavanderia, se si ha poco tempo, facendo in modo che essi arrivino nella nuova abitazione già puliti e pronti per l’uso. Infine, è molto importante ricordarsi di staccare le varie utenze della vecchia casa e allacciare le nuove dell’abitazione in cui ci si trasferisce. Ridursi all’ultimo potrebbe comportare il rischio di rimanere al buio o senza acqua nei primi giorni. Quindi, anche in questo caso, prevenire è meglio che curare.