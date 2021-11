5 consigli per la progettazione di uno stand espositivo

La progettazione stand fieristici può essere un’attività molto complessa. Le restrizioni di spazio associate a un vasto numero di espositori possono limitare il tuo impatto visivo e rendere difficile farti notare.

È imperativo che il tuo stand abbia un “fattore wow”, per essere immediatamente riconoscibile e creare una forte impressione. La tua azienda potrebbe offrire un prodotto o un servizio di qualità superiore, ma se hai poco o nessun appeal visivo i potenziali clienti potrebbero allontanarsi da te per andare nelle mani dei tuoi concorrenti.

Stabilisci gli obiettivi

Potresti progettare uno stand di bell’aspetto, ma se non riesci a trasmettere i valori della tua azienda o a esprimere chiaramente le potenzialità del tuo prodotto o servizio hai perso tempo. Prima di iniziare a progettare qualsiasi cosa, fissa degli obiettivi. Pensa a cosa vuoi ottenere e al messaggio che vuoi trasmettere con il tuo stand fieristico.

Massimizza lo spazio

Spesso le dimensioni dello stand possono essere ridotte, quindi è importante utilizzare appieno lo spazio che ti è stato assegnato. Assicurati di confermare le dimensioni con gli organizzatori in modo da essere preparato a gestire l’area al meglio.

Migliora il flusso di clienti assicurandoti che non ci siano ostacoli fisici o barriere all’ingresso e cerca di mantenere le aree di incontro sul retro del tuo stand.

Non porti limiti e punta in alto

Sebbene molti stand espositivi abbiano un’altezza massima, alcuni luoghi più grandi hanno un soffitto estremamente alto. Vale la pena controllare se c’è un’altezza massima dello stand, perché se non c’è, il limite è il soffitto! Massimizza la visibilità incorporando un’alta segnaletica, oggetti di scena sospesi o incorpora una torre con un’insegna rotante in modo da catturare l’attenzione dei partecipanti per attirarli al tuo stand.

Non essere pesante

La concisione è fondamentale. Evita di usare frasi lunghe: le singole parole trasmetteranno lo stesso messaggio. Usa uno slogan che le persone ricorderanno dopo l’evento, piuttosto che scrivere elenchi di informazioni sui prodotti a cui poche persone presteranno attenzione.

Assicurati di utilizzare un carattere chiaro e abbastanza grande da poter essere visto da lontano. Anche la posizione del testo è importante; posizionalo nella metà superiore del tuo stand espositivo in modo che non sia oscurato dalle persone che circolano nell’area.

L’importanza dell’illuminazione

Un elemento spesso trascurato è l’illuminazione, che gioca un ruolo molto importante nella progettazione degli stand fieristici. Le luci migliorano l’aspetto estetico e, se utilizzate correttamente, possono creare atmosfere diverse a seconda del risultato desiderato.

Non fare affidamento solo su ciò che viene fornito dalla sede. Le luci dall’alto e le luci colorate sono un ottimo modo per evidenziare determinate aree all’interno del tuo stand espositivo, in particolare se vuoi mostrare qualcosa come un nuovo prodotto.