Marketing e pubblicità: i tipi di agenzie tra cui scegliere

Un’agenzia marketing a Milano si occupa di sviluppare strategie di marketing efficaci con l’obiettivo di far crescere un’azienda attraverso attività di promozione. Esistono diversi tipi di agenzie, ognuna specializzata in un particolare settore. Continua a leggere per scoprire come ognuna di esse può far crescere la tua attività.

Agenzia pubblicitaria tradizionale

L’agenzia pubblicitaria è una delle tipologie più diffuse, se non la più diffusa fino all’avvento di Internet. I principali servizi offerti includono attività promozionali diffuse attraverso TV, radio e stampa. Di solito lavorano con aziende di grandi dimensioni che hanno un budget elevato.

Agenzia digitale

Nell’attuale era digitale, stanno spuntando sempre più agenzie esclusivamente digitali. Esse si concentrano su Internet, sull’e-commerce, sul content marketing e sui social media.

Molte agenzie in questa categoria progettano siti Web, gestiscono blog e pagine social. Alcune sottocategorie includono agenzie di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), agenzie di sviluppo di applicazioni (app) e agenzie Pay-Per-Click (PPC).

Agenzia di social media

Questo tipo di agenzia si concentra sulla creazione e sullo sviluppo di campagne social per indirizzare il traffico al tuo sito Web e aumentare le vendite. Un’agenzia di social media gestirà spesso blog, creerà grafiche e svilupperà i vari contenuti per le tue piattaforme.

Agenzia di pubbliche relazioni (PR)

Le agenzie di pubbliche relazioni ti aiutano ad apparire al meglio agli occhi del pubblico. I servizi spesso includono pubblicazioni di comunicati stampa, notizie, creazione di contenuti e gestione di eventi. Possono anche aiutare con il lancio di siti Web e di nuovi prodotti. Alcune agenzie di marketing più grandi possono avere un reparto PR specializzato.

Liberi professionisti

I liberi professionisti non sono agenzie in quanto tali, ma individui esperti in un certo aspetto del marketing. Un libero professionista può essere incostante, quindi assicurati che sia qualificato ed esperto prima di affidargli un lavoro. I liberi professionisti sono adatti a un progetto temporaneo, poiché sono esperti in una specifica area del marketing, ma non saranno in grado di eseguire l’intera campagna da soli.

Non importa quale agenzia scegli, ricorda sempre che il suo scopo principale è quello di far crescere la tua attività e aumentare il tuo fatturato.