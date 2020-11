Come avere un cervello sano?

Non basta avere solo un corpo in forma ma è necessario anche avere un cervello sano. Ogni volta che proviamo una forte emozione, un dolore inaspettato o una gioia incontenibile attribuiamo questa capacità di “sentire” al cuore. Davanti a questa diffusa abitudine, però, un neurologo non può che sogghignare: è il cervello, in realtà, il posto in cui si annidano i sentimenti.

Ogni nostra più piccola paura, percezione o capacità passa per questa parte del corpo umano.

Eppure nessuno pensa mai a prendersene cura o a come aumentare le prestazioni mentali.

Il classico “cibo per la mente” – che siamo abituati a vedere in libri, podcast o altre fonti d’informazioni e apprendimento – si occupano di accrescere il bagaglio culturale della persona.

Per tenere sempre fresca e ben allenata la lucidità mentale bisogna tuttavia lavorare anche su altri fronti.

In che modo quindi ci si può prendere cura del proprio cervello? Scopriamolo.

5 consigli per assicurarsi un cervello sano

L’alimentazione

L’alimentazione è sempre la chiave di ogni benessere. Che si parli del cuore, delle articolazioni o del sistema nervoso, non ha importanza: curare le proprie abitudini alimentari è importantissimo e alla lunga ripaga. Il detto “siamo quel che mangiamo” non è poi così lontano dal vero.

Il primo step per iniziare ad allenare la mente è dunque correggere il proprio regime alimentare.

Come consiglia la maggioranza di dietisti e nutrizionisti, mangiare tante verdure è spesso il segreto non solo di un dimagrimento sicuro ma anche di una salute di ferro. A questa raccomandazione aggiungiamo quella di bere tanta acqua, consumare una buona dose di frutta e proteine ed evitare i cibi industriali. Alimenti ricchi di Omega3 come il salmone o le mandorle possono sicuramente aiutare.

Attività fisica

L’attività fisica è anch’essa un ottimo esercizio per l’attività cerebrale. La corsa mattutina – assieme ai corsi di aerobica, lo yoga o il pilates – può fare molto per calmare la mente, alleviare lo stress e recuperare lucidità.

Anche per questa ragione si consiglia di allenarsi di mattina, così da cominciare la giornata col piede giusto e ottenere la massima resa al lavoro o nello studio.

Il riposo

Quante volte avete pensato di poter fare a meno di una buona notte di riposo? Fare le ore piccole davanti alla tv, o peggio davanti allo smartphone, svilisce le capacità mentali, riducendo ad esempio i livelli di concentrazione il giorno dopo e portando grosse emicranie.

Ridurre le ore di sonno, alla lunga, può essere davvero un problema. L’insonnia finisce per inficiare la performance lavorativa e tutte le altre attività che siamo soliti svolgere durante il sonno.

Proprio per questo si consiglia dormire almeno 8 ore a notte.

Ridurre l’uso di dispositivi elettronici

Affinché possiate ottenere sempre la mente vigile, elastica e sana, consigliamo anche di ridurre l’utilizzo di dispositivi elettronici e digitali. L’uso prolungato di smartphone e tablet può considerarsi una vera e propria minaccia per la salute del cervello. Raccomandiamo pertanto di spegnere sempre il cellulare prima di andare a letto e di stabilire un programma di autodisciplina durante il giorno.