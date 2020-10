Cuscinetti volventi, progettazione e sviluppo di elevata qualità

Ovunque ci sia la necessità di ridurre l’attrito tra due parti in movimento rotatorio la soluzione rappresentata dai cuscinetti volventi è quasi sempre quella ideale. Non a caso questi componenti meccanici sono tra i più richiesti dall’industria e rappresentano il cardine di un numero enorme di progetti.

Non tutti i cuscinetti volventi, però, sono uguali. La differenza qualitativa tra un prodotto e l’altro può spesso essere abissale. Un cuscinetto di qualità è un componente estremamente fedele ai dati di progetto, pensato per resistere ad ore ed ore di utilizzo e di svolgere il suo delicato compito sempre nel migliore dei modi.

Cosa sono i cuscinetti volventi speciali

Parlando di cuscinetti si arriva spesso a parlare di cuscinetti volventi speciali. Sotto questo nome ricadono tutti quei cuscinetti che, per dimensioni e caratteristiche tecniche, non rientrano tra i prodotti standard già presenti sul mercato e che quindi sono più difficili da reperire.

I cuscinetti volventi speciali non sono il vezzo di un progettista che non si adatta a “quelli standard”, ma una vera e propria necessità laddove è impossibile adattare un cuscinetto di tipo standard. Il numero di settori dell’industria che ha bisogno di questo tipo di componenti è in costante crescita.

Senza dubbio a farla da padrona sono le industrie siderurgiche e metallurgiche, ma anche le realtà piccole e grandi dei settori agroalimentare, dell’automazione e dei trasporti. La versatilità data dai cuscinetti volventi speciali è apprezzata ovunque ci siano macchine in movimento.

Come nasce un cuscinetto volvente speciale

I cuscinetti volventi seguono una filiera di produzione rigorosa e attenta ad ottenere il massimo standard qualitativo. Nel caso dei cuscinetti volventi speciali le differenze nella progettazione e nello sviluppo del prodotto non sono poi così diverse.

Se per un cuscinetto standard ci si affida a progetti con misure e caratteristiche già decise a priori, per quelli speciali la prima fase è la raccolta delle richieste del cliente. Che siano di forma, dimensioni e funzionalità le esigenze del cliente sono sempre al primo posto nello sviluppo di un nuovo cuscinetto volvente speciale.

Questa prima fase avviene parallelamente alla modellazione del cuscinetto, sia essa 2D o 3D. In questo modo il progettista può confrontarsi con il cliente qualora sorgano problemi nel soddisfare una data caratteristica (esempio, una particolare lavorazione meccanica che minerebbe la qualità stessa del prodotto). Oggi i produttori di cuscinetti volventi speciali riescono comunque ad offrire un ampio ventaglio di soluzioni e il cliente raramente ha dei compromessi da accettare.

Quando il progetto è pronto sulla carta (o sul pc), si passa alla scelta dei materiali. La qualità di un cuscinetto dipende strettamente da quella dei materiali utilizzati per la sua produzione. È compito del produttore affidarsi a rifornitori certificati per acquistare materie prime di elevata qualità. Non meno importanti sono la lavorazione del prodotto, con operazioni meccaniche come tornitura e fresatura, oltre che il montaggio e il collaudo. Il prodotto finale è pronto per la consegna e può trovare finalmente posto nell’assieme per cui è stato progettato.