Microbiota intestinale: cos’è e perché è così importante

Il microbiota intestinale è un nome collettivo che viene dato ai microbi intestinali – i trilioni di microrganismi, tra cui batteri, virus, funghi e parassiti che vivono lungo i nove metri del tratto digestivo. Il microbiota intestinale non è importante solo per una sana digestione: come dimostrano tutte le più autorevoli ricerche, infatti, influisce anche su quasi tutti gli aspetti della salute, dall’immunità alla pelle, fino alle funzioni cerebrali.

Ciò premesso, si tenga conto che i vostri microbi sono buongustai per natura. Infatti, sono la chiave per la produzione di molti dei nostri cibi più gustosi: cioccolato, caffè, formaggio, olive, salsa di soia, vino, ecc.. Amano infatti assaggiare il maggior numero di ingredienti vegetali e il nostro organismo li lascia fare, visto che è stato dimostrato che quanto più varia è la vostra dieta, tanto più varia e adattabile sarà il microbiota intestinale.

Ma perché tutto questo è così importante?

Intuitivamente, sappiamo che la diversità è fondamentale per tutti gli aspetti della vita. Si può applicare a una squadra sportiva (ha bisogno di difensori quanto di attaccanti) e alla nostra forma fisica (dobbiamo far lavorare tutti i muscoli, non solo alcuni). Oppure pensiamo alla resilienza delle foreste pluviali: ogni organismo vivente fa la sua parte e l’alterazione di questo delicato ecosistema può avere conseguenze enormi.

Ebbene, i microbi intestinali non sono da meno. Un input più diversificato crea un risultato più forte. Pensate a più competenze e a una maggiore rete di supporto al vostro interno. Chiamateli superpoteri, il potenziale interiore o come preferite: qualsiasi sia la loro denominazione, sono più potenti di tutte le nostre cellule umane messe insieme!

Ecco perché spesso si dice che l’intestino è la parte più importante del nostro corpo, una sorta di secondo cervello: dal suo benessere, influenzato dal microbiota, dipende spesso il benessere di tutto l’organismo.