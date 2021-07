Cos’è il rischio di rollover

I trader spesso mantengono una posizione a lungo termine in un mercato dei futures tenendo un contratto fino alla sua scadenza, chiudendo la posizione e stabilendo una nuova posizione di dimensioni simili in un contratto con una scadenza più lunga.

Questo comportamento è noto come rollover di una posizione a termine. Inseguendo tale strategia, il trader affronta alcuni rischi che non si presenterebbero se avesse mantenuto una posizione in un singolo contratto future a lunga scadenza.

In particolare, questa strategia è influenzata dalla differenza tra il prezzo al quale il vecchio contratto viene terminato e il nuovo contratto viene stipulato. La differenza di prezzo tra contratti future sulla stessa attività sottostante ma con scadenze diverse è nota come spread di calendario. Lo spread è prevedibile se i contratti future sono scambiati al loro valore equo teorico. Tuttavia, i contratti future spesso vengono scambiati con un premio o uno sconto rispetto al fair value, ed è proprio questo a dare origine al rischio di rollover.

Supponiamo, per esempio, che il trader voglia essere long su un contratto future. Se il contratto future che detiene è scambiato con uno sconto rispetto al valore equo e il contratto che vuole è scambiato ad un premio, allora il trader subirà una perdita di rollover. Egli è infatti portato a vendere a poco e comprare a caro prezzo. Chiaramente, la posizione potrebbe anche essere al contrario. Nel caso, il trader otterrebbe un guadagno dal rollover.

In linea di principio, il trader potrebbe evitare il rischio di rollover stipulando un contratto future la cui scadenza si estende almeno quanto l’orizzonte temporale in cui il trader vuole mantenere la posizione. In pratica, ci sono diverse ragioni per cui il trader potrebbe non volerlo fare. In primo luogo, potrebbe non esistere alcun contratto future negoziato con una scadenza sufficientemente lunga.

In secondo luogo, i contratti a scadenza più lunga scambiati possono essere illiquidi. Nella maggior parte dei mercati dei futures gran parte della liquidità è nei contratti più vicini alla scadenza. Lo spread denaro-lettera tende ad essere più stretto, ed è generalmente possibile negoziare in dimensioni maggiori nei contratti a breve scadenza.

Terzo e ultimo motivo, il rischio di rollover rappresenta un’opportunità ma anche un pericolo. Se il trader può prevedere il comportamento dello spread di calendario, la strategia di passare da un contratto all’altro può avere un costo atteso inferiore rispetto alla strategia di mantenere una posizione in un singolo contratto a lunga scadenza.