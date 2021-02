Quali sono i sintomi di un eczema

I sintomi della dermatite atopica possono variare a seconda dell’età della persona che ne è affetta. In particolar modo, è noto che la dermatite atopica sia piuttosto diffusa nei bambini, con chiazze secche e squamose che appaiono sulla pelle. Queste macchie sono spesso intensamente pruriginose.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi l’eczema è lieve, e i sintomi più comuni della dermatite atopica includono pelle secca e squamosa, arrossamento della pelle, prurito, piaghe aperte, incrostate o piangenti.

Le persone con un eczema grave avranno bisogno di un trattamento più intensivo per alleviare i loro sintomi. La maggior parte delle persone con questa condizione lo sviluppa prima dei 5 anni di età. Tuttavia, si stima che il 60% dei bambini non mostrerà più i sintomi entro l’adolescenza. Le persone con la condizione spesso sperimentano periodi di tempo in cui i loro sintomi peggiorano, seguiti da periodi di tempo in cui i sintomi migliorano o si schiariscono.

Si tenga anche conto che i sintomi nei bambini e negli adulti possono essere diversi.

In particolar modo, nei bambini sotto i due anni si verificano eruzioni cutanee sul cuoio capelluto e sulle guance, eruzioni cutanee che si gonfiano prima di perdere liquido, eruzioni cutanee che possono causare un prurito estremo, che può interferire con il sonno.

Nei bambini dai 2 anni in su possono invece verificarsi eruzioni cutanee che appaiono dietro le pieghe dei gomiti o delle ginocchia, eruzioni cutanee che appaiono sul collo, sui polsi, sulle caviglie e sulla piega tra le natiche e le gambe, eruzioni cutanee irregolari, eruzioni che possono diventare più chiare o più scure, ispessimento della pelle, noto anche come lichenificazione, che può poi svilupparsi in un prurito permanente.

Infine, negli adulti si verificano eruzioni cutanee che sono più squamose di quelle che si verificano nei bambini, eruzioni che appaiono comunemente nelle pieghe dei gomiti o delle ginocchia o sulla nuca, eruzioni che coprono gran parte del corpo, pelle molto secca sulle aree colpite, eruzioni cutanee che sono permanentemente pruriginose, infezioni della pelle.

Gli adulti che hanno sviluppato la dermatite atopica da bambini, ma che non sperimentano più la condizione, possono ancora avere pelle secca o facilmente irritabile, eczema alle mani e problemi agli occhi.