Auto nuove o a km zero: il problema delle consegne

Chi è alle prese con la scelta di una nuova auto in questi mesi deve fare qualche considerazione in più rispetto al passato. La crisi dei micro chip infatti sta causando una sorta di cortocircuito anche in ambito automotive. Il risultato è abbastanza preoccupante, le vetture nuove infatti impiegano vari mesi per essere prodotte; quindi chi sta cambiando l’auto si sta rivolgendo all’usato, o spesso anche alle auto a km zero.

Cosa sono le auto a km zero

Vetture in pronta consegna

Chi le preferisce

Un’auto a km zero è un veicolo già immatricolato, direttamente dalla concessionaria che ce la propone o a volte addirittura dalle case produttrici. La motivazione dell’immatricolazione è solitamente correlata alla necessità di mantenere alti i numeri che riguardano lo smercio di nuove automobili; raramente si tratta invece di auto dimostrative. In ogni caso un’auto a km zero non ha mai lasciato l’autosalone, anche se può essere stata immatricolata alcuni mesi prima. www.burniautomobili.it/auto-km0/ propone vari modelli a chilometraggio zero, in pronta consegna e con uno sconto elevato rispetto al prezzo di listino, propriamente per chi ha la necessità di guidare rapidamente una nuova quattro ruote. Si tratta infatti di un’offerta impareggiabile, visto che le auto a km zero sono per definizione già disponibili presso il concessionario che ce le propone.

I ritardi sulle consegne

Come influiscono sui mercati

L’attesa si allunga

I ritardi sulle consegne sono correlati, come abbiamo già accennato, alla carenza di micro chip e di alcune specifiche materie prime. Si stima che nel corso del 2021 siano state prodotte circa il 10% di autovetture in meno; con un aumento delle vendite rispetto al 2020, è chiaro che qualcuno dovrà attendere a lungo prima di ottenere la vettura che ha scelto. Per altro gli studi ad oggi parlano di un ritardo che si protrarrà almeno fino alla prima metà del 2022, per terminare effettivamente nel corso del 2023. Questa emergenza è oggi evidente nel mercato dell’auto, ma è probabile che si ripercuoterà anche su altri ambiti industriali, considerando anche il fatto che cominciano a scarseggiare sia i componenti, sia le materie prime. Oggi per ottenere un’auto nuova è spesso necessario attendere oltre 6 mesi, se non addirittura 8 o 10. Questo sta portando sempre più persone a preferire auto in pronta consegna, spesso di seconda mano o a km zero.

Le offerte migliori

Meglio approfittarne subito

Quando si trovano più auto a km zero

Sono vari i concessionari che offrono auto a km zero, l’unica pecca sta nel fatto che ci si deve “accontentare” di ciò che è già disponibile. Chi desidera un’auto di un colore molto particolare o con un allestimento che di solito non è molto richiesto, è improbabile che possa essere accontentato dal concessionario. Verso fine anno è più probabile trovare delle auto a km zero, si deve però sempre considerare la specifica congiuntura storica, che sta sostanzialmente esaurendo tutte le offerte disponibili. Chi trova oggi l’auto che desidera in versione a km zero dovrebbe quindi approfittarne, per non pentirsene successivamente.