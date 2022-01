Cos’è un’auto a km zero

Capita di vedere tra gli annunci di vetture usate quelli che parlano di auto a km zero. Cerchiamo di capire cosa significa questa formula e quanto sia vantaggioso preferire una vettura a km zero al posto di una nuova o di una di seconda mano.

Cosa significa a km zero

Chi le propone

Quando si trovano

Un’auto a km zero è una vettura che è già stata immatricolata, ma che non è mai stata realmente utilizzata. La legge dichiara che un’auto a km zero non deve aver percorso più di 100 km; quindi il concessionario può averla mostrata a qualche cliente, per un test drive, ma sostanzialmente non deve mai essere stata utilizzata. È quindi un’auto che non è nuova, visto che ha già un’immatricolazione alle spalle, ma non è neppure di seconda mano ed è già disponibile presso il concessionario. A questa pagina www.autoalbrici.it/km-zero/ sono disponibili alcuni esempi di auto nuove scontate, in pronta consegna, di varie case costruttrici, proposte da concessionari multimarca che di solito mettono in vendita Occasioni di questo genere, già immatricolate direttamente da loro stessi, quindi commercializzabili con prezzi ribassati rispetto al listino ufficiale.

Perché esistono le auto a km zero

Perché preferirle

I vantaggi

Nella maggior parte dei casi un’auto immatricolata senza essere stata venduta a un cliente è una sorta di espediente che consente al concessionario di mantenersi in linea con le previsioni per l’anno in corso. In pratica si immatricola un’auto in modo da mantenere particolari livelli di scontistica o raggiungere un numero minimo di vetture immatricolate, ottenendo così maggiori vantaggi per il concessionario da parte della casa produttrice o dell’importatore. Il principale vantaggio offerto da un’auto a km zero è il prezzo: visto che non è più un’auto nuova, il concessionario applica un buono sconto sul prezzo di listino, che va dal 10 fino anche al 25%. Si può così guidare un’auto nei fatti nuova, solitamente con un allestimento interessante, pagandola meno del suo prezzo effettivo. Altro vantaggio è la possibilità di trovare un’auto praticamente in pronta consegna, cosa di questi tempi abbastanza difficile da ottenere, viste le lunghe tempistiche per la consegna delle vetture nuove.

Dove trovare le auto a km zero

Quali preferire

Cosa verificare

Mentre la legge prevede un numero massimo di chilometri percorsi, non dichiara nulla sull’anno di immatricolazione di un’auto a km zero. Nella maggior parte dei casi le concessionarie offrono un più ampio numero di automobili di questo genere verso la metà o la fine dell’anno, periodi in cui in genere si fa un consuntivo dell’andamento delle immatricolazioni nel corso dei mesi. Spesso sono immatricolate da pochi mesi, e questa è anche l’opzione più interessante; una vettura a km zero che ha trascorso molti mesi nel parco macchine di un concessionario potrebbe mostrare qualche piccolo segno di usura, causato dalle intemperie ad esempio. Meglio quindi preferire quelle più “nuove”, oltre ovviamente al modello e al marchio che ognuno predilige. Se si desidera scegliere una vettura a km zero di un modello particolare è consigliabile rivolgersi a un concessionario multimarca, che comunque tratti lo specifico marchio che si preferisce.