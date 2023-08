Colesterolo cattivo, ecco le nuove linee guida

Sono arrivate le nuove linee guida sul colesterolo, presentate al congresso della European Society of Cardiology, dove si è ricordato come il colesterolo cattivo, o LDL, sia il più importante fattore di rischio cardiovascolare. Ma in cosa consistono queste nuove linee guida?

Sostanzialmente, le nuove linee sottolineano la necessità, per i pazienti ritenuti ad alto rischio cardiovascolare, di raggiungere un livello LDL di 100 mg per decilitro, con un livello che si deve abbassare a 70 mg per decilitro se il rischio è molto alto, come i pazienti che sono già andati incontro a un attacco di cuore.

Per poter mantenere il colesterolo a livelli discreti, e non incorrere di conseguenza a problemi di salute, è necessario praticare un po’ di attività fisica, seguire uno stile di vita sano e con una corretta alimentazione. Su quest’ultimo fronte, gli esperti consigliano di privilegiare alcuni alimenti che se vengono assunti regolarmente possono tenere a bada tale “nemico”, come i cereali integrali, che evitano picchi glicemici grazie alla presenza di fibre che possono aiutare a ridurre l’assorbimento del colesterolo. Bene anche privilegiare tutti quegli alimenti che provengono dal mondo vegetale, che sono ricchi di fibre e possono dare una mano al nostro organismo.

Insomma, secondo le linee guida, avere un colesterolo LDL tra i 70 e i 100 è fondamentale, e l’assenza di controversie su questo punto sembra confermarlo. Se volete saperne di più, vi consigliamo di consultare il vostro medico di fiducia e, a margine degli esami del sangue, comprendere insieme a lui se la vostra situazione sia ideale o sia opportuno assumere qualche correttivo.

Come abbassare il colesterolo cattivo

Di seguito abbiamo condiviso alcuni utili suggerimenti per abbassare il colesterolo cattivo in breve tempo:

ridurre il peso in eccesso . Non è necessario perdere molto peso per ridurre il colesterolo. Se siete in sovrappeso, riducete di soli 3 chili il vostro LDL fino all’8%. Ma per mantenere davvero i chili di troppo, dovrete farlo nel tempo.

. Non è necessario perdere molto peso per ridurre il colesterolo. Se siete in sovrappeso, riducete di soli 3 chili il vostro LDL fino all’8%. Ma per mantenere davvero i chili di troppo, dovrete farlo nel tempo. fare attività fisica . L’esercizio fisico di almeno due ore e mezza alla settimana è sufficiente per aumentare le HDL e migliorare le LDL e i trigliceridi. Se non siete mai stati attivi, iniziate lentamente: anche blocchi di 10 minuti di attività contano. Scegliete un esercizio che vi piaccia.

. L’esercizio fisico di almeno due ore e mezza alla settimana è sufficiente per aumentare le HDL e migliorare le LDL e i trigliceridi. Se non siete mai stati attivi, iniziate lentamente: anche blocchi di 10 minuti di attività contano. Scegliete un esercizio che vi piaccia. fate il pieno di fibre . Alimenti come la farina d’avena, le mele, le prugne e i fagioli sono ricchi di fibre solubili, che impediscono al corpo di assorbire il colesterolo. Le ricerche dimostrano che le persone che ne mangiavano da 5 a 10 grammi in più al giorno vedevano diminuire le loro LDL. Mangiare più fibre fa anche sentire sazi, quindi non si ha più voglia di spuntini.

. Alimenti come la farina d’avena, le mele, le prugne e i fagioli sono ricchi di fibre solubili, che impediscono al corpo di assorbire il colesterolo. Le ricerche dimostrano che le persone che ne mangiavano da 5 a 10 grammi in più al giorno vedevano diminuire le loro LDL. Mangiare più fibre fa anche sentire sazi, quindi non si ha più voglia di spuntini. mangiare più pesce. Cercate di mangiare pesce da due a quattro volte alla settimana. Non solo i grassi omega-3 del pesce fanno bene al cuore, ma la sostituzione della carne rossa con il pesce abbassa il colesterolo riducendo l’esposizione ai grassi saturi, che sono abbondanti nella carne rossa.

Voi che ne pensate? Avete mai pensato a questi accorgimenti per abbassare il colesterolo cattivo in eccesso? Fateci sapere che ne pensate!