Eisenhower, vita del 34° Presidente degli Stati Uniti

Famoso generale durante la Seconda guerra mondiale, Dwight D. Eisenhower divenne il 34° presidente degli Stati Uniti nel 1953. I due mandati di Eisenhower furono un periodo di pace e prosperità.

Vita giovanile di Dwight David Eisenhower

Dwight David Eisenhower nacque a Denison, in Texas, il 14 ottobre 1890. Era il terzo dei sette figli di David Jacob Eisenhower e Ida Elizabeth Stover. Dwight trascorse la maggior parte della sua infanzia ad Abilene, in Kansas. Si diplomò all’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point, New York, nel 1915. Nel 1916 sposò Mamie Geneva Doud. Ebbero due figli.

Carriera militare di Dwight David Eisenhower

Durante la Prima guerra mondiale Eisenhower comandò un centro di addestramento per carri armati. Dopo la guerra prestò servizio negli Stati Uniti, nella Zona del Canale di Panama, in Europa e nelle Filippine. Fu anche assistente del generale Douglas MacArthur.

Durante la Seconda guerra mondiale Eisenhower comandò le forze statunitensi in Europa e guidò anche gli attacchi in Nord Africa. Nel dicembre 1943 Eisenhower divenne comandante supremo delle forze alleate e con tale ruolo guidò l’invasione della Francia nel D-Day, il 6 giugno 1944. Quell’anno Eisenhower ottenne il più alto grado militare degli Stati Uniti, quello di generale a cinque stelle.

Dopo la guerra, Eisenhower fu capo di stato maggiore dell’esercito fino al 1948. Nel 1950 fu nominato primo capo degli eserciti dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Presidenza di Dwight David Eisenhower

Nel 1952 Eisenhower vinse la nomination presidenziale del Partito Repubblicano. Il suo compagno di corsa alla vicepresidenza fu il senatore Richard M. Nixon. Alle elezioni del novembre successivo, Eisenhower sconfisse facilmente il candidato democratico Adlai E. Stevenson. Come presidente, Eisenhower contribuì a porre fine alla guerra di Corea nel 1953 e cercò di alleviare i problemi che si erano sviluppati tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica dalla fine della Seconda guerra mondiale. Chiese anche di abbassare le tasse e di ridurre il controllo del governo sull’economia.

Nel 1955 Eisenhower fu colpito da un attacco di cuore. Tuttavia, si riprese rapidamente e decise di chiedere un secondo mandato. Alle elezioni del 1956 sconfisse nuovamente Stevenson. Eisenhower dovette ora affrontare gravi problemi in patria e all’estero. In patria la sfida più grande fu l’integrazione delle scuole. Alcuni pensavano che agli studenti afroamericani non dovesse essere permesso di frequentare le stesse scuole degli studenti bianchi. Nel 1954 la Corte Suprema aveva detto che dovevano poter frequentare le stesse scuole. Ma nel 1957 il governatore dell’Arkansas impedì a nove studenti afroamericani di entrare in un liceo di Little Rock. Eisenhower inviò le truppe federali per proteggere gli studenti dai bianchi infuriati.

Sempre nel 1957 l’Unione Sovietica lanciò il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1, nello spazio. Gli Stati Uniti si affrettarono a mettere in orbita il proprio satellite, Explorer 1, nel 1958. In quell’anno Eisenhower approvò la creazione della National Aeronautics and Space Administration (NASA). Nella speranza di migliorare le relazioni con gli altri Paesi, Eisenhower visitò molte parti del mondo. Nel 1959 accolse negli Stati Uniti il premier sovietico Nikita Krusciov. Tuttavia, dopo l’abbattimento da parte dei sovietici di un aereo spia statunitense sul territorio sovietico, Eisenhower non effettuò la visita prevista in Unione Sovietica. Il vicepresidente di Eisenhower, Nixon, perse contro il democratico John F. Kennedy alle elezioni del 1960. Nel gennaio successivo Eisenhower si ritirò nella sua fattoria di Gettysburg, in Pennsylvania. Morì per insufficienza cardiaca a Washington, D.C., il 28 marzo 1969.