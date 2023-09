Albert Einstein, vita e scoperte

Albert Einstein è stato uno dei più grandi geni della storia della scienza. Ha sviluppato molte teorie o idee, alcune delle quali non solamente resistono fino ad oggi, ma sono state confermate solamente grazie a tecnologie che all’epoca non era ancora disponibili, elevando ancor di più il genio di questo studioso.

Le teorie di Einstein hanno infatti portato a nuovi modi di pensare lo spazio, il tempo, la materia, l’energia e la gravità.

La giovinezza di Albert Einstein

Albert Einstein nacque da genitori ebrei a Ulm, in Germania, il 14 marzo 1879. Non andò bene a scuola, ma si interessò alla matematica e alle scienze. All’università studiò fisica e matematica e, dopo la laurea, nel 1900, lavorò in un ufficio governativo. Nel frattempo, continuò a studiare fisica per conto suo.

Le scoperte scientifiche di Albert Einstein

Nel 1905 Einstein fece scalpore pubblicando cinque importanti ricerche. Questi documenti cambiarono per sempre il modo di pensare all’universo e uno di questi documenti conteneva idee completamente nuove sulle proprietà della luce. Nel 1921 Einstein ricevette il premio Nobel per la fisica, soprattutto per il lavoro svolto in questo articolo.

In un altro documento, Einstein presentò quella che oggi è chiamata la teoria speciale della relatività, che afferma che le misure dello spazio e del tempo sono relative e, cioè, cambiano quando vengono effettuate da persone che si muovono a velocità diverse. Questa idea era del tutto nuova: la teoria speciale della relatività ha anche cambiato il modo in cui gli scienziati pensano all’energia e alla materia.

Quando il partito nazista prese il controllo della Germania nel 1933, Einstein lasciò il Paese. Alla fine si stabilì negli Stati Uniti. Durante la Seconda guerra mondiale, Einstein effettuò delle valutazioni anche per la costruzione delle armi nucleari.

Gli Stati Uniti crearono la prima bomba atomica nel 1945. Einstein, tuttavia, non lavorò per sviluppare la bomba. Dopo la Seconda guerra mondiale cercò di prevenire qualsiasi uso futuro di armi atomiche. Einstein morì a Princeton, nel New Jersey, il 18 aprile 1955.

Oggi di Albert Einstein rimane un ricco corredo di studi e di ricerche talmente importanti che fanno di Einstein il fisico più conosciuto e importante del ‘900. Se vuoi saperne di più sui più importanti uomini della storia, ti consigliamo di dare uno sguardo alle altre biografie che abbiamo pubblicato su questo sito: vite avventurose e curiose di uomini che hanno contribuito, con i loro comportamenti e le loro scoperte, a plasmare il mondo in cui viviamo.