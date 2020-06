I batteri nasali aiutano a contenere la sinusite

I “batteri amici” del genere Lactobacillus, noti per avere effetti benefici nell’intestino, nel tratto genitale e nella pelle, dove proteggono dalle infezioni e modificano le risposte immunitarie, possono avere effetti benefici anche contro la sinusite.

I lattobacilli sono batteri a forma di bastoncello che fermentano lo zucchero, producendo acido lattico come sottoprodotto, che può inibire la crescita di altri microrganismi. Questo tipo di batteri di solito preferisce crescere in condizioni di assenza di ossigeno o di piccole quantità. Poco si sa, tuttavia, sui potenziali benefici dei lattobacilli che vivono nei nostri nasi.

Ora, la ricerca condotta sulla rivista Cell Reports suggerisce che un ceppo di Lactobacillus adattato a vivere nel naso potrebbe proteggere contro la rinosinusite cronica.

Conosciuta anche come sinusite, questa condizione dolorosa deriva da un’infiammazione dei seni paranasali e della cavità nasale, colpendo una parte significativa degli adulti in tutto il mondo.

Ricordiamo che i probiotici sono microrganismi vivi che, se somministrati in quantità adeguate, conferiscono all’ospite un beneficio per la salute, e che – stando alla ricerca – le persone sane hanno fino a 10 volte più lattobacilli in alcune parti del loro naso.

Il team di ricerca ha poi identificato i ceppi di batteri che si trovano solo nei soggetti sani. Per escludere qualsiasi che potrebbe aver avuto origine in alimenti fermentati o probiotici commerciali, gli scienziati hanno cercato batteri con adattamenti genetici e strutturali alla vita nel naso. Uno di essi, chiamato L. casei AMBR2, sembrava particolarmente ben adattato. Il ceppo casei di Lactobacillus è stato recentemente dato il nome del suo gruppo, Lacticaseibacillus, per le sue caratteristiche distintive, come la possibilità di vivere in ambienti ricchi di ossigeno.

La maggior parte dei Lactobacilli preferisce crescere in luoghi come l’intestino, dove l’ossigeno è scarso e c’è meno rischio di danni ossidativi. Ma L. casei AMBR2 hanno un profilo genetico unico che permette a questi batteri di sopravvivere agli alti livelli di ossigeno nel naso.

I ricercatori hanno anche notato che questo tipo di batteri è coperto da tubi flessibili, simili a capelli, chiamati fimbriae – che, a loro avviso, possono permettere ai batteri di attaccarsi alla superficie interna, o epitelio, del naso.

In laboratorio, il team ha coltivato L. casei AMBR2 con cellule epiteliali del tratto respiratorio superiore, insieme ad alcuni agenti patogeni che infettano comunemente questa parte del corpo. Hanno scoperto che i batteri non solo hanno inibito la crescita degli agenti patogeni, ma hanno anche ridotto la risposta infiammatoria delle cellule.