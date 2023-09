Egitto, guida al Paese del Nord Africa

La Repubblica Araba d’Egitto è un Paese situato nell’angolo nord-orientale dell’Africa. L’antico Egitto è stato una delle prime e più importanti civiltà del mondo e il Paese moderno svolge un ruolo fondamentale nella politica mediorientale. La capitale dell’Egitto è Il Cairo.

Geografia dell’Egitto

L’Egitto confina con Libia, Sudan, Israele e il territorio palestinese della Striscia di Gaza. La costa settentrionale dell’Egitto si affaccia sul Mar Mediterraneo, mentre quella orientale sul Mar Rosso. Il fiume Nilo sfocia a nord nel Mediterraneo. Si apre a ventaglio nel delta del Nilo, un’area triangolare alla foce del fiume. Il Nilo divide l’Egitto nel Deserto Occidentale e nel Deserto Orientale. Il deserto occidentale è basso e generalmente piatto. Il deserto orientale ha colline ondulate e montagne a sud-est. A nord-est si trova la penisola del Sinai, l’unico ponte terrestre tra Africa e Asia. Il Canale di Suez separa il Sinai dal resto dell’Egitto.

Clima dell’Egitto

L’Egitto ha solo due vere stagioni: un inverno fresco e mite e un’estate calda. Il clima è molto secco e soleggiato.

Piante e animali dell’Egitto

Nel deserto occidentale ci sono pochissime piante. Il deserto orientale e il Sinai presentano arbusti spinosi, piccole piante del deserto ed erbe. L’acacia è uno dei pochi alberi autoctoni ma intorno al Nilo si trovano palme da dattero e molte piante acquatiche, tra cui canne ed erbe. Gli animali selvatici dell’Egitto comprendono pecore e capre di montagna, gazzelle, volpi del deserto in miniatura, lepri, sciacalli e manguste. Sono comuni anche roditori, insetti, lucertole e serpenti. Molti tipi di uccelli vivono in Egitto tutto l’anno o vi transitano durante le loro migrazioni.

Popolazione dell’Egitto

La maggior parte degli egiziani discende dagli Hamiti dell’antico Egitto e dagli Arabi che migrarono in Egitto secoli fa. Altri gruppi includono nubiani, rom (zingari), armeni e greci. La lingua ufficiale è l’arabo e la religione ufficiale è l’Islam. Circa il 15% degli egiziani sono cristiani, per lo più membri della Chiesa copta ortodossa. In Egitto è presente anche una piccola comunità ebraica. Quasi tutti gli egiziani vivono nella valle e nel delta del Nilo. Più della metà della popolazione vive in aree rurali.

Economia dell’Egitto

L’industria mineraria e manifatturiera è un settore importante dell’economia egiziana. Il Paese estrae petrolio e gas naturale e produce anche articoli di cotone, alimenti lavorati, prodotti chimici, ferro e acciaio. Circa un quarto dei lavoratori sono agricoltori. Gran parte del reddito agricolo dell’Egitto proviene dal cotone e dal riso, che vengono venduti ad altri Paesi. Altre colture includono canna da zucchero, mais, pomodori, grano, patate, arance, datteri e uva. Anche il turismo è molto importante per l’economia: i visitatori vengono a vedere le Grandi Piramidi di Giza, la Sfinge e altri monumenti dell’antico Egitto.

Storia dell’Egitto

I re e le regine indigene hanno governato nell’antico Egitto per la maggior parte dei primi 2.500 anni del Paese, dal 2925 a.C. circa al 332 a.C.. Nel 332 a.C. Alessandro Magno, re di Macedonia, invase l’Egitto e i macedoni lo governarono fino al 30 a.C., quando cadde in mano ai Romani.

Gli arabi conquistarono l’Egitto nel 642 d.C. Nel giro di poche centinaia di anni, l’Egitto si trasformò in uno Stato arabo e la popolazione si convertì gradualmente dal cristianesimo all’Islam.

Nel 1517 l’Impero turco ottomano prese il controllo. Il futuro imperatore Napoleone I di Francia lo invase nel 1798, ma gli Ottomani ripresero presto il potere. Muhammad Ali, un ufficiale dell’esercito ottomano, divenne governatore dell’Egitto nel 1805. Introdusse molte riforme per modernizzare il Paese e i membri della sua famiglia governarono l’Egitto per più di 100 anni. L’Egitto permise a una società francese di costruire il Canale di Suez nel 1859-69.

Le truppe britanniche occuparono l’Egitto nel 1882 e nel 1914 l’Egitto divenne un protettorato britannico.

Indipendenza dell’Egitto

Nel 1922 l’Egitto ottenne l’indipendenza. Negli anni ’40 contribuì a fondare la Lega Araba, un’unione di diversi Paesi arabi. La Lega fu coinvolta nelle crescenti dispute tra arabi ed ebrei nella vicina Palestina. Nel 1948, dopo che una parte della Palestina divenne il Paese di Israele, l’Egitto e i suoi alleati arabi attaccarono Israele ma furono sconfitti.

Nel 1952 un gruppo militare rovesciò il re d’Egitto. Gamal Abdel Nasser divenne così il primo sovrano egiziano in più di 2.000 anni. Nel 1953 l’Egitto divenne una repubblica. Anwar el-Sadat divenne presidente nel 1970. Nel 1973 l’Egitto combatté una breve guerra con Israele, ma nel 1978 Sadat incontrò il primo ministro israeliano Menachem Begin negli Stati Uniti, in un incontro che portò a uno storico trattato di pace tra Egitto e Israele nel 1979.

La maggior parte degli altri Paesi arabi non era però soddisfatta del trattato e i radicali musulmani assassinarono Sadat nel 1981.