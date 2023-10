Cos’è il Pantheon?

Pantheon è una parola greca che si traduce in “tutti gli dei“. Per questo motivo si ritiene che questo edificio potesse essere il tempio più importante di Roma, poiché non era dedicato a un solo dio, ma a tutti. Se così fosse, si ritiene che le alcove all’interno fossero rivestite di statue delle divinità romane più amate. Oggi il Pantheon funge da Chiesa perché fu donato nel 609 dall’imperatore a Papa Bonifacio IV che lo consacrò come Santa Maria e i Martiri.

Scopriamo insieme alcune delle più interessanti curiosità su questo monumento.

Il Pantheon fu incendiato non una ma ben due volte

Marco Vipsanio Agrippa, statista e architetto romano, costruì il primo Pantheon tra il 25 e il 27 a.C. nella sua proprietà nel Campo Marzio. Il Pantheon originale fu costruito in legno e bruciò due volte prima che l’imperatore Adriano arrivasse e costruisse la meraviglia che vediamo oggi usando principalmente pietra, mattoni e cemento romano. Si pensa che Adriano abbia costruito il terzo e ultimo Pantheon tra il 125 d.C. e il 127 d.C., anche se non possiamo essere sicuri dell’anno esatto perché scelse di non scrivere la data.

Il Pantheon ospita le tombe dell’élite di Roma

All’interno del Pantheon si trovano le tombe di alcuni importanti personaggi della storia romana e italiana. Il primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II, suo figlio Re Umberto, la moglie di Umberto, la Principessa Margherita, e il famoso pittore rinascimentale Raffaello sono tutti sepolti all’interno del Pantheon. Nel 2020 è stata posata una rosa sulla tomba di Raffaello per commemorare il 500° anniversario della sua morte. Il suo sarcofago di marmo reca l’iscrizione “Qui giace Raffaello, dal quale la natura stessa temeva di essere superata mentre viveva, e quando muore, teme di morire lei stessa”.

C’è un grande buco nel tetto

Non tutti sanno che il Pantheon è a cielo aperto, ovvero ha un cerchio perfetto di 8 metri di diametro nel tetto. Sebbene abbia quasi 2000 anni, nel 2020 il Pantheon detiene ancora il record della più grande cupola non rinforzata del mondo: quando piove, una parte di acqua passa attraverso l’Oculus fino al pavimento del Pantheon, dove un intricato disegno antico incanala l’acqua in piccoli fori.

All’interno si può inserire una sfera perfetta

Il Pantheon ha la forma di una sfera all’interno di un cilindro. Le dimensioni dello spazio interno consentono a una sfera di 43,3 metri di diametro di entrare perfettamente all’interno. Il disegno è una delle grandi scoperte matematiche di Archimede e dimostra la correlazione 2:3 tra il volume di una sfera e quello di un cilindro.

È l’edificio meglio conservato dell’antica Roma

Sorprendentemente, le uniche cose che sono cambiate in quasi 2000 anni sono la rimozione di alcune statue pagane e l’installazione dell’altare e degli affreschi cattolici. Il pavimento in marmo è completamente originale e presenta persino una delle pietre più preziose del mondo, il porfido rosso egiziano.

La cupola del Pantheon è stata completamente ricoperta di bronzo

Quando si visita Roma, assicuratevi di visitare alcuni degli spettacolari punti panoramici della città e di individuare l’enorme cupola del Pantheon, facilmente identificabile. Immaginate la cupola completamente ricoperta di bronzo che brilla in tutto il suo splendore sotto il caldo sole romano. Sappiamo che un tempo l’intera cupola era ricoperta di bronzo e che fu spogliata durante il Medioevo. Anche il portico sulla facciata era ricoperto di bronzo, che fu notoriamente preso da Papa Urbano VIII Barberini per realizzare l’altare della Basilica di San Pietro.