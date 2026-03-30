“Impara a piacere a te stesso…” La poesia di Seneca che dovresti leggere tutti i giorni per imparare ad amarti

Nel frenetico mondo odierno, dove l’approvazione altrui sembra essere la linfa vitale per la costruzione della nostra identità, un concetto tanto semplice quanto profondo ci viene dal filosofo romano Seneca.

“Impara a piacere a te stesso” non è solo una frase motivazionale da esporre su un poster: è un invito radicale a riflettere su chi siamo quando non siamo misurati dagli altri.

Questo pensiero, che potremmo definire “poetico” nella sua essenza, ci invita a smettere di dipendere dai like sui social e a riportare al centro della nostra esistenza la nostra autoaccettazione e il nostro giudizio interiore.

Il giudizio che ci definisce: tra autenticità e normalità

Da bambini, da giovani, e poi da adulti, siamo abituati a vivere in un sistema di valutazione continua. Scuola, famiglia, amicizie, relazioni, social network: ogni ambito della nostra vita è segnato dalla costante misurazione del nostro valore.

Non c’è niente di sbagliato nel cercare approvazione, se non fosse che questo giudizio esterno a volte finisce per essere l’unico che conta. Le “recensioni” degli altri diventano il nostro termometro dell’esistenza e, spesso, iniziamo a modificare chi siamo per essere accettati, più che per essere autentici.

In questa continua ricerca di accettazione, però, c’è il rischio che perdiamo la nostra stabilità interiore. Seneca, con una visione molto profonda, ci invita a rimettere al centro di tutto il nostro giudizio: prima il nostro, poi quello degli altri.

Questo non significa isolarsi o vivere in completa disconnessione dalla società, ma essere sufficientemente forti da non lasciare che l’opinione altrui ci sposti continuamente. Se non possediamo un “centro” interno, ogni parola, ogni gesto degli altri ci fa vacillare.

L’importanza di piacersi veramente: una coerenza che costruisce identità solide

“Impara a piacere a te stesso” non è solo un monito contro la dipendenza dai giudizi esterni, ma anche un invito ad abbracciare la nostra coerenza. Piacersi veramente non significa credere sempre di avere ragione o di essere perfetti, ma piuttosto rimanere fedeli ai propri valori anche quando questo non è conveniente.

Si tratta di una coerenza silenziosa, che non fa rumore, ma che costruisce una base solida per la nostra identità.

Quante volte ci siamo adattati alle aspettative altrui, dicendo sì quando avremmo voluto dire no, o tacendo per non esporsi, per non scontentare? In quei momenti non stiamo cercando approvazione, stiamo negoziando noi stessi, e il più delle volte siamo disposti a svenderci pur di non affrontare il conflitto.

L’autoaccettazione che Seneca ci propone è proprio quella di rimanere fedeli a noi stessi, anche quando il mondo esterno ci spinge in direzioni opposte.

In fondo, la domanda che dovremmo porci ogni giorno non è più “come mi vedono?“, ma “chi sono davvero quando nessuno guarda?” È in quella solitudine, lontano dai riflettori e dal consenso sociale, che iniziamo davvero a esistere, a diventare noi stessi, indipendentemente dagli altri.