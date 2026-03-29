Quali sono le probabilità che un meteorite cada sulla tua casa? È successo due volte in 13 giorni

Una pietra che arriva dallo spazio e finisce sul pavimento di una camera da letto sembra il dettaglio di un racconto di fantascienza.

Due volte, distanza di appena tredici giorni. Non in un deserto remoto o in mezzo all’oceano, ma dentro case abitate, in spazi quotidiani, quelli più intimi.

L’episodio, per quanto raro, riporta l’attenzione su una realtà spesso ignorata: la Terra non è un luogo isolato, ma un corpo immerso in un flusso continuo di materiale extraterrestre.

Il primo evento si è verificato l’8 marzo 2026 nei cieli dell’Europa occidentale. Una palla di fuoco estremamente luminosa ha attraversato diversi Paesi prima di frammentarsi. Alcuni detriti hanno raggiunto il suolo, colpendo anche un’abitazione a Koblenz-Güls, in Germania. Uno dei frammenti ha perforato il tetto ed è finito direttamente in una camera da letto.

Pochi giorni dopo, il 21 marzo, una scena simile si è ripetuta negli Stati Uniti. Sopra l’area di Houston, in Texas, un altro bolide ha attraversato il cielo a una velocità impressionante, disintegrandosi parzialmente durante la discesa. Anche in questo caso, un frammento è riuscito a superare l’atmosfera e a colpire una casa, finendo ancora una volta in una stanza da letto.

In entrambi i casi, il bilancio è stato sorprendentemente identico: danni materiali evidenti, ma nessun ferito.

Una rarità statistica, non un’anomalia cosmica

A rendere questi episodi così impressionanti non è tanto la caduta dei meteoriti in sé, quanto il luogo dell’impatto. Solo una minima parte della superficie terrestre è occupata da edifici. Il resto è costituito da oceani, foreste, aree disabitate.

Per questo motivo, la probabilità che un frammento riesca a colpire una casa – e addirittura una stanza specifica – è estremamente bassa. Il fatto che sia accaduto due volte nello stesso mese crea l’impressione di un fenomeno straordinario, ma per gli scienziati si tratta di una coincidenza rara, non di un segnale di pericolo imminente.

Ogni anno, circa 50.000 tonnellate di materiale proveniente dallo spazio raggiungono la Terra. La maggior parte è composta da particelle microscopiche che si disintegrano completamente nell’atmosfera, producendo scie luminose che spesso passano inosservate.

L’atmosfera terrestre svolge un ruolo fondamentale: agisce come uno scudo naturale, rallentando e frammentando gli oggetti in arrivo. Solo i frammenti più grandi riescono a sopravvivere parzialmente a questo processo e a raggiungere il suolo.

Ed è proprio questa combinazione di fattori – frammentazione, dispersione e vastità del pianeta – che rende gli impatti su edifici eventi così eccezionali.

Il precedente che ha fatto storia

Non è la prima volta che un meteorite entra in una casa. Il caso più celebre risale al 1954, quando una donna in Alabama, Ann Hodges, fu colpita da un frammento mentre era sdraiata sul divano. Rimase ferita, ma sopravvisse, diventando un simbolo della casualità estrema di questi eventi.

Da allora, episodi simili sono stati rarissimi. Ed è proprio questa rarità a renderli così affascinanti, più che realmente pericolosi.

La tentazione di leggere questi eventi come segnali preoccupanti è comprensibile, ma la realtà è più sobria. Non esiste alcuna “ondata” di meteoriti diretta verso la Terra, né un aumento anomalo del rischio.

Quello che emerge, piuttosto, è un altro aspetto: la nostra capacità di osservazione è ancora limitata. Molti oggetti di piccole dimensioni non vengono individuati prima di entrare nell’atmosfera. Questo spiega perché programmi di monitoraggio e difesa planetaria continuano a essere sviluppati e potenziati.