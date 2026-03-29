Picnic sotto i ciliegi, momenti di contemplazione e caccia ai Daruma: sembra di stare in Giappone, ma è il cuore della tua città

Non perdere l’occasione di vivere il giardino giapponese e di partecipare a questa bellissima tradizione nel cuore della tua città. È questo, infatti il periodo migliore per vivere questa esperienza magica.

Se sogni di immergerti nella cultura giapponese senza lasciare la città, l’evento Hanami all’Orto Botanico di Roma è l’opportunità perfetta. Dal 4 al 6 aprile 2026, la tradizione giapponese del “guardare i fiori” prende vita nel cuore della Capitale, offrendo un’esperienza unica di contemplazione, attività culturali e prelibatezze giapponesi. Non serve un biglietto aereo per vivere l’incanto dei ciliegi in fiore: l’Orto Botanico, infatti, ospita un giardino giapponese dove si potrà osservare la fioritura dei ciliegi e partecipare a numerose attività tematiche.

Un’esperienza immersiva tra fiori e cultura giapponese

Il centro dell’esperienza è il giardino giapponese, un angolo di pace dove i visitatori possono godere della fioritura dei ciliegi che cambia durante la giornata e con la luce. Ogni visita è un viaggio sensoriale, che cambia da un giorno all’altro, e permette di immergersi in una cultura lontana, senza muoversi da Roma. L’evento offre anche diverse attività che aggiungono valore alla visita, come le visite guidate al giardino giapponese, per scoprire la storia e le tradizioni dietro la fioritura dei ciliegi.

Ci saranno passeggiate letterarie, ispirate al romanzo Libro d’ombra di Tanizaki, che esplora il legame tra cultura e natura giapponese. Durante la giornata, si potranno vivere momenti di contemplazione e piccoli rituali, per avvicinarsi alla filosofia giapponese di connessione con la natura e la serenità. Per chi cerca un po’ di divertimento, sarà possibile partecipare alla caccia ai Daruma, simbolo di perseveranza. Inoltre, ci saranno incontri dedicati alla cultura giapponese, tra cui sessioni di ikebana (l’arte della composizione floreale) e manga, per avvicinarsi alle tradizioni artistiche giapponesi.

Un picnic giapponese nel cuore di Roma

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, il 6 aprile, giorno di Pasquetta, sarà possibile partecipare a un picnic giapponese con bento, un pasto tradizionale che comprende diverse pietanze servite in un contenitore. Questo evento, a numero limitato e su prenotazione, permetterà ai partecipanti di assaporare la cucina giapponese all’aperto, sotto i ciliegi in fiore, godendo della bellezza e della tranquillità che solo il giardino giapponese dell’Orto Botanico sa offrire.

Durante tutte le giornate dell’evento, saranno presenti punti street food con piatti tipici giapponesi come miso, gyoza (ravioli giapponesi), piatti teriyaki, bao dolci e sakè per soddisfare anche i palati più esigenti. Un’occasione perfetta per gustare prelibatezze giapponesi mentre si assapora la fioritura dei ciliegi.

L’evento si terrà dalle 9:00 alle 18:30 ogni giorno, presso il Museo Orto Botanico di Roma. L’ingresso è di 12 euro per gli adulti, con ingresso gratuito per i bambini fino a 11 anni. Le attività sono incluse nel prezzo del biglietto. I parcheggi sono disponibili nelle vicinanze, e l’ingresso è possibile da Largo Cristina di Svezia 23A o dalla Passeggiata del Gianicolo.

L’Hanami di Roma è un’opportunità imperdibile per vivere una giornata a contatto con la cultura giapponese e immergersi nella natura, senza dover viaggiare fino in Giappone. Se vuoi acquistare i biglietti, puoi farlo online o trovare maggiori informazioni visitando il sito web dedicato.