Oroscopo, i top e i flop di inizio aprile: ci sono 2 segni che faranno molti soldi

Aprile, si sa, è il mese dei ritorni. Non solo della primavera, ma anche di quelle versioni di noi stessi che avevamo lasciato in sospeso, un po’ come sequel mai girati.

L’oroscopo, allora, somiglia sempre più a una sceneggiatura collettiva: dodici protagonisti, dodici traiettorie, tra drammi interiori, svolte narrative e qualche prevedibile cliché. Ma attenzione: anche il déjà-vu, se ben diretto, può diventare cinema d’autore.

Le previsioni di inizio aprile

In questo aprile 2026, lo zodiaco si muove come un cast corale alle prese con una storia che alterna ritmo e introspezione. Alcuni segni sembrano pronti a prendersi la scena con monologhi impeccabili, altri si trovano invece in quella fase delicata in cui il personaggio deve scegliere se evolvere o restare intrappolato nella propria comfort zone.

Ariete apre il sipario con l’energia di un protagonista assoluto. È il suo momento, e lo sa. Ma come accade nei migliori film, il rischio è quello di strafare: troppo impeto, poca regia. Sul lavoro serve meno improvvisazione e più struttura, mentre in amore le tensioni possono diventare dialoghi finalmente chiarificatori.

Toro è in una fase da “costruzione lenta”, quasi un cinema contemplativo. Nulla esplode, ma molto si prepara. Le fondamenta si rafforzano, anche se con una certa frustrazione. Sul piano emotivo, la parola chiave è stabilità: evitare colpi di testa è già metà della sceneggiatura.

Gemelli si muove come in una commedia brillante: ritmo alto, incontri, scambi, idee che rimbalzano. Il pericolo? Scivolare nella superficialità. Il gioco in amore funziona, ma solo se resta autentico.

Cancro affronta un passaggio più complesso, quasi da dramma esistenziale. Il lavoro mette alla prova, ma non è una sconfitta: è sviluppo del personaggio. Nei sentimenti, invece, si intravede una profondità ritrovata, a patto di abbassare le difese.

Leone torna a ruggire, e lo fa con ambizione rinnovata. Sembra uno di quei protagonisti che, dopo una caduta, prepara il grande ritorno. I progetti a lungo termine prendono forma, mentre in amore la passione cresce, ma richiede ascolto, non solo performance.

Vergine è nel pieno di una revisione di sceneggiatura. Taglia, corregge, riorganizza. Sul lavoro qualcosa va lasciato indietro, e non è necessariamente un male. In amore, meno controllo e più fiducia: non tutto può essere scritto a tavolino.

Bilancia si trova davanti a una scelta decisiva. Le relazioni – tutte – chiedono una presa di posizione. Non è più tempo di compromessi estetici: serve coerenza, anche a costo di cambiare trama.

Scorpione gioca il suo ruolo preferito: quello intenso, senza mezze misure. Emozioni forti, decisioni nette, risultati concreti sul lavoro. In amore, è cinema viscerale: o totalità o silenzio.

Sagittario cambia scena e lo fa con entusiasmo. Viaggi, spostamenti, nuove esperienze: è il road movie del mese. Ma attenzione a non dimenticare chi resta fuori campo.

Capricorno resta fedele al suo stile: solido, concreto, efficace. Aprile premia la costanza, soprattutto sul lavoro. In amore, sorprende con piccoli gesti che valgono più di mille dichiarazioni.

Acquario sperimenta, inventa, crea. È il regista visionario dello zodiaco, ma rischia di perdere contatto con la realtà. In amore, ha bisogno di spazio, ma anche di verità.

Pesci chiude il quadro con un tono emotivo intenso. Sensibilità amplificata, intuizione acuta. È un mese da vivere più che da spiegare. In amore, possibili incontri significativi o ritorni inattesi. Sul lavoro, meglio fidarsi dell’istinto.