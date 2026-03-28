Pensione a 64 anni di età e 30 di contributi: i 2 casi che lo consentono

A 64 anni con 30 anni di contributi: due strade per lasciare il lavoro nel 2026, ma non sono la stessa cosa.

Nel sistema pensionistico italiano c’è una linea invisibile che continua a pesare più di quanto si immagini: è quella tracciata nel 1995, quando la riforma Dini ha cambiato per sempre il modo di calcolare le pensioni. Da allora, chi lavora si muove su binari diversi, e questa differenza oggi diventa concreta proprio nel momento in cui si prova a uscire dal lavoro.

Chi ha iniziato a versare contributi prima del 1996 si trova nel sistema misto, mentre chi è entrato dopo rientra nel contributivo puro. Una distinzione tecnica solo in apparenza, perché nella pratica incide sulle possibilità di pensionamento, sugli importi e persino sulla libertà di continuare a lavorare.

Ed è proprio nel 2026 che emerge uno scenario interessante: alcuni lavoratori arrivati a 64 anni, con almeno 30 anni di contributi interamente nel sistema contributivo, possono scegliere tra due percorsi diversi per lasciare il lavoro. Una scelta che non è solo burocratica, ma profondamente concreta.

Le opzioni sono due: Ape Sociale oppure pensione anticipata contributiva. Sulla carta sembrano alternative equivalenti, ma nella realtà funzionano in modo molto diverso.

La pensione anticipata contributiva è una pensione vera e propria. Significa assegno mensile a vita, tredicesima inclusa, senza particolari vincoli sulla possibilità di continuare a lavorare. È una soluzione stabile, definitiva, che mette fine al rapporto con il lavoro senza passaggi intermedi.

L’Ape Sociale, invece, è un’altra cosa. È un sostegno temporaneo, una sorta di ponte economico che accompagna fino ai 67 anni, quando scatterà la pensione di vecchiaia. Non è una pensione piena e porta con sé limiti precisi, sia sull’importo sia sulle attività lavorative.

A chi è davvero accessibile l’Ape Sociale

L’Ape Sociale non distingue tra chi ha iniziato prima o dopo il 1996, ma nella pratica i lavoratori contributivi puri che riescono ad accedervi sono soprattutto tre categorie: disoccupati, caregiver e invalidi.

Questo perché un’altra categoria prevista, quella dei lavori gravosi, richiede almeno 36 anni di contributi. Un requisito che difficilmente coincide con chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996.

In sostanza, l’Ape Sociale resta una strada possibile, ma più limitata e legata a condizioni personali precise.

Con l’Ape Sociale l’importo non può superare i 1.500 euro al mese, non è prevista la tredicesima e, soprattutto, non si può lavorare, se non in modo occasionale e con limiti molto rigidi. È una misura pensata per accompagnare, non per sostituire completamente il reddito da lavoro.

La pensione anticipata contributiva, invece, non ha un tetto massimo, include la tredicesima e non impedisce di continuare a lavorare. Ma c’è un ostacolo importante: l’importo maturato deve essere almeno pari a tre volte l’assegno sociale. Una soglia che si abbassa leggermente per le donne con figli, ma che resta comunque selettiva.

È qui che molti si fermano. Perché avere 30 anni di contributi non significa automaticamente aver accumulato un assegno sufficiente per superare quella soglia.

Il nodo delle “finestre” e i tempi reali

Anche quando i requisiti sono raggiunti, il momento in cui si riceve davvero la pensione può non essere immediato. Il tema delle finestre di decorrenza continua a creare dubbi e ritardi.

Nel settore privato, l’attesa è generalmente di tre mesi. Ma per chi proviene da casse pubbliche, come la CPDEL, può arrivare a cinque mesi, con un ulteriore allungamento previsto nei prossimi anni.

In alcuni casi, però, esiste una via per accorciare i tempi: il cumulo contributivo. Permette di unire periodi versati in diverse gestioni e, allo stesso tempo, di ridurre la finestra di attesa. Una soluzione tecnica, ma che nella pratica può fare la differenza tra restare al lavoro o uscire qualche mese prima.

Arrivati a 64 anni, la domanda non è solo “posso andare in pensione?”, ma “quale uscita mi conviene davvero?”. Perché tra una pensione piena e un assegno temporaneo cambia tutto: entrate, libertà, possibilità di continuare a lavorare.

Il sistema offre più strade, ma chiede anche maggiore consapevolezza. E spesso la differenza non sta nei requisiti anagrafici o contributivi, ma nella capacità di leggere bene le regole e capire come si traducono nella vita quotidiana.