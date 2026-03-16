Non serviva necessariamente la consacrazione degli Oscar per capirlo, ma quando il premio più importante del cinema conferma ciò che molti spettatori già pensavano il risultato assume un valore ancora più forte.

“Una battaglia dopo l’altra”, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, è stato incoronato miglior film alla 98ª edizione degli Academy Awards, consolidando la reputazione di un’opera che molti critici considerano già uno dei titoli più importanti del cinema contemporaneo.

Il film ha avuto la meglio su concorrenti molto forti, tra cui “I peccatori” di Ryan Coogler, che partiva addirittura con il record di 16 nomination. Nonostante la competizione serrata, il lavoro di Anderson ha conquistato l’Academy grazie alla sua potenza narrativa e alla qualità della messa in scena.

Il ritorno di Paul Thomas Anderson

Con questo film, Paul Thomas Anderson conferma ancora una volta il suo posto tra i più grandi autori del cinema moderno. Oltre alla statuetta per il miglior film, il regista ha ottenuto anche gli Oscar per la miglior regia e per la miglior sceneggiatura non originale.

“Una battaglia dopo l’altra” si inserisce così nella filmografia di un autore che negli ultimi decenni ha firmato opere ormai entrate nella storia del cinema, come Magnolia, Il petroliere, The Master, Il filo nascosto e Licorice Pizza.

Dal romanzo di Thomas Pynchon al grande schermo

Alla base della sceneggiatura c’è il romanzo “Vineland” dello scrittore Thomas Pynchon, autore già adattato da Anderson nel film “Vizio di forma”. L’ispirazione letteraria è evidente, ma il regista costruisce una storia autonoma che mantiene lo spirito dell’opera originale pur sviluppando una narrazione personale.

Trasportare Pynchon al cinema non è mai semplice, ma il film riesce a catturare la complessità e il tono ironico dello scrittore, trasformandoli in un racconto cinematografico intenso e coinvolgente.

La trama tra politica, azione e legami familiari

Il protagonista della storia è Bob Ferguson, ex rivoluzionario legato al gruppo politico French 75, che ha cresciuto da solo la figlia sedicenne Willa.

Quando il loro storico nemico, il colonnello Steven J. Lockjaw, riappare improvvisamente, Ferguson si trova costretto a intraprendere una disperata corsa contro il tempo per ritrovare la figlia scomparsa e allo stesso tempo salvare se stesso.

Da questo punto prende forma un racconto ricco di tensione e colpi di scena, in cui azione, satira politica e momenti di umorismo si intrecciano in modo sorprendente.

Un’esperienza cinematografica totale

Girato in pellicola e caratterizzato da un ritmo serrato per tutta la sua durata – circa 160 minuti – il film si distingue anche per la qualità tecnica.

La fotografia è estremamente precisa e valorizza ogni scena, mentre la colonna sonora firmata da Jonny Greenwood, compositore dei Radiohead, accompagna l’intero racconto con un tappeto musicale intenso e ipnotico.

Il film ha conquistato anche altri premi agli Oscar, tra cui quello per il miglior montaggio, il miglior casting e il premio come miglior attore non protagonista assegnato a Sean Penn.

Un racconto sull’America contemporanea

Il romanzo “Vineland” fu pubblicato nel 1990 ma ambientato nel 1984, durante la rielezione del presidente Ronald Reagan. Anderson utilizza quel contesto storico per costruire un racconto che parla in modo diretto anche dell’America di oggi.

Il film affronta temi complessi come il razzismo, gli abusi di potere e il suprematismo bianco, offrendo una riflessione politica profonda senza rinunciare a una forte componente di intrattenimento.

Proprio questo equilibrio tra denuncia sociale, spettacolo e ironia rende “Una battaglia dopo l’altra” un’opera capace di coinvolgere lo spettatore dall’inizio alla fine.

Un film destinato a restare

La vittoria agli Oscar contribuisce a consolidare la posizione del film nella storia recente del cinema, ma molti critici ritengono che il suo valore sarebbe rimasto intatto anche senza premi.

Per la forza delle immagini, la complessità del racconto e la visione del suo autore, “Una battaglia dopo l’altra” viene già considerato da molti come uno dei capolavori cinematografici del XXI secolo, un’opera destinata a lasciare un segno duraturo nel panorama culturale contemporaneo.