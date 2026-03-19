Il giroconto in questi casi è illegale: il Fisco ti becca e il giudice non fa sconti

Spostare denaro da un conto all’altro è una delle operazioni più comuni per chi utilizza l’home banking ma attenzione.

Un gesto automatico, spesso ripetuto senza pensarci troppo. Eppure, negli ultimi mesi, qualcosa sta cambiando: sempre più correntisti segnalano blocchi improvvisi, controlli aggiuntivi e operazioni sospese. Non è allarmismo, ma un segnale chiaro di come il sistema bancario stia diventando sempre più attento — e selettivo.

Le segnalazioni arrivano da diversi Paesi europei e hanno un denominatore comune: operazioni apparentemente normali che vengono fermate dai sistemi automatici di sicurezza. Il motivo, nella maggior parte dei casi, non è un sospetto concreto, ma un’anomalia rilevata dagli algoritmi.

Può bastare una discrepanza nei dati dell’intestatario, un movimento considerato “fuori schema” rispetto alle abitudini del cliente o anche solo un trasferimento di importo inconsueto. In questi casi, la banca interviene in via preventiva, bloccando temporaneamente l’operazione.

Non sempre si tratta di un problema serio. A volte è solo una questione tecnica: un errore nell’app, un IBAN inserito in modo non corretto o una configurazione del conto non aggiornata. Situazioni che si risolvono rapidamente, spesso con una verifica in filiale o tramite assistenza.

Diverso è il caso in cui entrano in gioco controlli più approfonditi: qui il blocco può durare più a lungo, soprattutto se l’operazione rientra in schemi che richiedono verifiche antiriciclaggio.

Il giroconto è legale? Sì, ma conta come lo usi

Dal punto di vista giuridico, il giroconto è perfettamente lecito. Si tratta di un semplice trasferimento tra conti intestati alla stessa persona, e come tale non presenta particolari limitazioni.

Il problema non è lo strumento, ma l’utilizzo. Quando il giroconto viene impiegato per aggirare controlli fiscali, nascondere redditi o spostare fondi di provenienza illecita, cambia completamente natura. In questi casi, l’operazione può assumere rilevanza penale o amministrativa.

C’è poi un aspetto spesso frainteso: il giroconto, tecnicamente, esiste solo tra conti dello stesso intestatario. Se i titolari sono diversi, anche solo in parte, non si parla più di giroconto ma di bonifico. Una distinzione non solo formale, perché comporta valutazioni diverse sia per la banca sia per il fisco.

Il punto più delicato riguarda i conti correnti cointestati. È una situazione molto diffusa — tra coniugi, familiari o soci — e proprio per questo spesso sottovalutata.

In linea generale, ciascun intestatario può operare sul conto, soprattutto se è prevista la firma disgiunta. Ma questo non significa che il denaro sia automaticamente “di tutti” in senso pieno.

La legge presume che le somme siano di proprietà comune, di solito in parti uguali. Questa presunzione può essere superata. Se si dimostra che il denaro proviene esclusivamente da uno dei correntisti — ad esempio da uno stipendio accreditato sempre sullo stesso conto — allora la titolarità effettiva cambia.

Ed è qui che nasce il rischio: se un intestatario trasferisce sul proprio conto personale somme che, di fatto, appartengono all’altro, può configurarsi il reato di appropriazione indebita. Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di una conseguenza concreta che può portare a obblighi di restituzione e, nei casi più gravi, a responsabilità penali.

Fisco e controlli: quando sei tranquillo (e quando no)

Sul piano fiscale, il giroconto è generalmente un’operazione “neutra”. Se il denaro resta nella disponibilità dello stesso soggetto, non genera reddito e non comporta tassazione.

Il punto chiave è la tracciabilità. In caso di controlli, è fondamentale poter dimostrare che le somme trasferite provengono da un altro conto intestato alla stessa persona. Documentazione bancaria, estratti conto e cronologia dei movimenti diventano quindi strumenti essenziali.

La situazione cambia quando entrano in gioco trasferimenti da terzi. In quel caso, il fisco può presumere che si tratti di redditi imponibili, a meno che il contribuente non riesca a dimostrare il contrario.