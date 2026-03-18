Ora la spesa la fai gratis anche in Italia: ti basta presentare questo documento in cassa ed è fatta (ho riempito il carrello) - prensa-latina.it

Ora la spesa la fai gratis anche in Italia: ti basta presentare questo documento in cassa ed è fatta (ho riempito il carrello)

C’è una scena che in Italia sta diventando meno rara di quanto si pensi: carrello pieno, cassiera che passa i prodotti uno a uno, totale che scende invece di salire. Non è un errore. È una combinazione.

La chiave, in molti casi, è un documento preciso: la carta fedeltà del supermercato. Non un semplice strumento per accumulare punti, ma una leva reale per abbattere il prezzo finale.

In alcune catene, soprattutto per gli over 60, basta presentarla insieme a un documento d’identità per attivare sconti dedicati, giornate promozionali o riduzioni automatiche su categorie specifiche. Non viene sempre pubblicizzato in modo evidente, ma esiste e funziona.

Come fare la spesa senza spendere un capitale

In certe insegne italiane, ad esempio, gli anziani hanno accesso a sconti settimanali dedicati, spesso concentrati in giorni precisi. Martedì mattina, giovedì pomeriggio: orari che sembrano casuali, ma non lo sono. Sono studiati per distribuire i flussi. Chi lo sa, organizza la spesa di conseguenza.

Poi c’è il livello successivo, quello che in America chiamano “couponing” e che in Italia sta lentamente prendendo forma. Non siamo ancora ai casi estremi dei programmi televisivi statunitensi, dove si esce con scontrini a zero, ma la logica è la stessa. Accumulare sconti diversi e farli lavorare insieme.

I coupon digitali, ormai presenti nelle app dei supermercati, sono il primo passo. Si attivano prima di entrare in negozio, spesso con un gesto veloce sul telefono. Ma il dettaglio che molti ignorano è che possono essere combinati con altre promozioni già attive sugli scaffali. Prodotto in offerta più coupon attivo più sconto fedeltà: il prezzo finale cambia radicalmente.

Un esempio concreto: un pacco di pasta scontato del 30% può scendere ulteriormente con un buono digitale da 1 euro e, se acquistato in una giornata dedicata agli over 60, beneficiare di un’ulteriore riduzione. A quel punto il costo reale diventa quasi simbolico.

C’è anche chi utilizza più carte fedeltà, intestate a membri diversi della famiglia. Non è illegale, purché rispetti le condizioni delle singole catene. È una pratica diffusa, anche se raramente dichiarata. Permette di sfruttare più volte le stesse promozioni, soprattutto quelle con limiti per carta.

Un dettaglio laterale: alcuni clienti entrano in negozio già con una lista scritta a mano, ma non è una lista di prodotti. È una lista di offerte. Comprano solo ciò che rientra nelle combinazioni più vantaggiose. Il menù settimanale si adatta agli sconti, non il contrario.

Le carte di pagamento aggiungono un ulteriore livello. Alcune offrono cashback su determinate categorie, altre promozioni temporanee legate a specifici supermercati. Se abbinate correttamente ai coupon e alle offerte interne, creano una catena di riduzioni che si sommano.

L’intuizione meno ortodossa è che la spesa gratis non è un’eccezione, ma un risultato costruito. Non arriva da una singola promozione, ma da una sequenza di piccoli vantaggi che si incastrano. Serve attenzione, un minimo di pianificazione, e una certa familiarità con i meccanismi.

Nel frattempo, alla cassa, succede qualcosa di curioso. Quando il totale scende molto più del previsto, c’è sempre un attimo di silenzio. Come se il sistema avesse fatto qualcosa di inatteso. In realtà, ha solo applicato tutte le regole disponibili. E chi le conosce, esce con le buste piene e lo scontrino leggero.