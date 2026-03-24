Forse non lo sai ma è questo il paese più felice del mondo: la classifica e la posizione dell’Italia

Secondo il World Happiness Report 2025, la Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo, con un punteggio di 7,74. Al secondo posto si trovano Danimarca e Islanda, seguite da Svezia e Paesi Bassi.

La felicità nel contesto globale: un obiettivo universale, la posizione dell’Italia

La felicità è ormai considerata una delle principali misure di benessere globale. Il World Happiness Report, redatto sulla base dei dati del Gallup World Poll, utilizza la Cantril Ladder per misurare la soddisfazione della vita, chiedendo ai partecipanti di valutare la loro esistenza su una scala da 0 a 10.

Questa visione si integra perfettamente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, in particolare con l’SDG 3 (Salute e benessere), l’SDG 10 (Riduzione delle disuguaglianze) e l’SDG 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).

L’Italia, con un punteggio di 6,2, si colloca al 40esimo posto, un risultato che, sebbene positivo, segnala un divario rispetto ai Paesi nordici che continuano a dominare la classifica. La felicità, infatti, non è solo una dimensione individuale, ma è sempre più riconosciuta come una componente fondamentale del benessere collettivo e dello sviluppo delle società.

Il Bel Paese, pur trovandosi lontana dalla vetta della classifica, ha comunque una posizione invidiabile rispetto ad altri Paesi. La qualità della vita e la coesione sociale, elementi chiave per il benessere, restano al centro dei dibattiti internazionali.

La presenza costante dei Paesi nordici ai vertici, infatti, evidenzia come i sistemi di welfare inclusivi e la fiducia sociale siano tra i principali fattori che influenzano la felicità delle popolazioni.

Tuttavia, non basta solo una crescita economica per garantire benessere. Come sottolineato dal rapporto, è essenziale anche un’attenzione alla qualità delle istituzioni e al rispetto dei diritti umani, insieme a politiche pubbliche che promuovano la coesione sociale e la tutela dell’ambiente. In Italia, quindi, il futuro del benessere dipenderà in gran parte da quanto riusciremo a investire in una società più equa e inclusiva.