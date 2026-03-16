Nuova escalation lungo il confine tra Israele e Libano, dove l’esercito israeliano ha annunciato l’avvio di operazioni terrestri definite “limitate e mirate” nel territorio meridionale libanese.

A renderlo noto sono state le Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno diffuso un comunicato spiegando gli obiettivi dell’intervento.

Secondo quanto dichiarato dall’esercito, le operazioni sono dirette contro alcune postazioni ritenute strategiche di Hezbollah presenti nel sud del Libano. L’obiettivo è colpire infrastrutture considerate operative e rafforzare allo stesso tempo il sistema difensivo israeliano lungo la linea di confine.

Le operazioni annunciate dall’esercito israeliano

Le Idf hanno parlato esplicitamente di operazioni terrestri limitate, mirate a specifici obiettivi militari. Tra questi figurerebbero roccaforti del movimento sciita Hezbollah che, secondo le autorità israeliane, rappresenterebbero una minaccia diretta per le aree settentrionali del Paese.

Nel comunicato diffuso dall’esercito si sottolinea che l’intervento rientra in una strategia più ampia finalizzata a consolidare una posizione difensiva avanzata lungo il confine.

L’obiettivo: rafforzare la sicurezza nel nord di Israele

Le forze armate israeliane spiegano che le operazioni in corso fanno parte di un piano volto a smantellare infrastrutture militari attribuite a Hezbollah e a neutralizzare i combattenti presenti nell’area.

Secondo l’Idf, queste azioni dovrebbero contribuire a creare un ulteriore livello di sicurezza per le comunità che vivono nel nord di Israele, da mesi esposte alle tensioni lungo il confine.

L’evoluzione della situazione viene monitorata costantemente dalle autorità militari e diplomatiche, mentre la regione resta una delle aree più sensibili del Medio Oriente dal punto di vista geopolitico.