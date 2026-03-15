Notte di tensione a Borgo Sabotino, dove un inseguimento tra polizia e una banda di ladri si è concluso con uno speronamento e il ferimento di due agenti.

L’episodio è avvenuto tra venerdì e sabato durante un normale servizio di controllo del territorio, attivato proprio per contrastare una serie di furti registrati nelle ultime settimane nelle zone periferiche.

Una pattuglia della squadra Volante, intorno alle 23, ha notato un’Alfa Romeo Giulietta che era già stata segnalata da alcuni residenti della zona. Secondo le indicazioni raccolte nei giorni precedenti, la vettura sarebbe stata vista più volte nei pressi di abitazioni di campagna prese di mira dai ladri.

La segnalazione e l’inseguimento

Quando gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo, il conducente dell’auto sospetta ha reagito accelerando improvvisamente e tentando la fuga. È iniziato così un inseguimento lungo le strade della zona, mentre gli agenti cercavano di bloccare il veicolo senza mettere a rischio gli altri automobilisti.

A bordo dell’auto in fuga c’erano almeno tre uomini, tutti con il volto coperto. Durante la corsa i malviventi avrebbero tentato di ostacolare l’azione della pattuglia con un gesto particolarmente pericoloso: dai finestrini avrebbero spruzzato e lanciato contro l’auto della polizia alcuni estintori che avevano nel veicolo.

Lo speronamento della Volante

L’inseguimento è culminato con uno speronamento dell’auto di servizio, che ha provocato il ferimento di due agenti. Nonostante l’urto e le difficoltà create durante la fuga, i poliziotti sono riusciti comunque a proseguire l’intervento e a mantenere il controllo della situazione.

La banda, approfittando della confusione, è riuscita però a dileguarsi nelle campagne circostanti, abbandonando poco dopo il veicolo utilizzato per la fuga.

Auto rubata trovata nelle campagne

L’Alfa Romeo Giulietta è stata rinvenuta poco distante dal punto dell’inseguimento, nelle campagne di Borgo Sabotino. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo risultava rubato.

L’auto è stata immediatamente sequestrata dagli investigatori per consentire gli accertamenti tecnici e scientifici utili alle indagini. Gli investigatori stanno ora analizzando ogni possibile elemento all’interno del veicolo, alla ricerca di tracce che possano aiutare a identificare i responsabili.

Indagini in corso sulla banda

Gli inquirenti ritengono che il gruppo possa essere collegato ad altri episodi di furti nelle abitazioni registrati nelle ultime settimane nelle zone rurali e nelle periferie della città.

Le indagini sono in pieno svolgimento per risalire all’identità dei malviventi, che al momento risultano ancora in fuga. Gli agenti stanno verificando le segnalazioni dei residenti e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.