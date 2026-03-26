Come evitare gli enormi aumenti di prezzo della banda larga previsti tra POCHI GIORNI con una "scappatoia" - Prensa-latina.it

Come evitare gli enormi aumenti di prezzo della banda larga previsti tra POCHI GIORNI con una “scappatoia”

L’appuntamento di aprile con il rincaro delle tariffe internet non è più una previsione pessimistica, ma una scadenza tecnica segnata in rosso sui calendari dei grandi provider.

Tra pochi giorni, milioni di utenti si ritroveranno in bolletta aumenti che riflettono l’inflazione dell’anno precedente, maggiorata di un arbitrario 3,9% che le compagnie aggiungono come “margine di sicurezza”. È un meccanismo che somiglia a una tassa occulta sulla connettività, ma esiste una feritoia nel sistema, una scappatoia temporale che permette di blindare il canone prima che la mannaia si abbatta sui conti correnti.

Il trucco non risiede in complessi algoritmi di negoziazione, ma nel tempismo contrattuale. Sottoscrivere un nuovo abbonamento o rinegoziare quello attuale immediatamente prima del 31 marzo consente di scivolare fuori dal raggio d’azione dei rincari del 2026.

Come svincolarsi dai rincari da parte dei gestori

Molte offerte attualmente sul mercato garantiscono infatti il blocco del prezzo per i primi 12 o 24 mesi, creando una bolla di protezione che ignora le fluttuazioni dell’indice dei prezzi al consumo. Chi aspetta aprile, invece, entra nel nuovo ciclo di fatturazione già con il “sovrapprezzo di sistema” applicato alla tariffa base.

C’è un dettaglio che spesso sfugge durante queste migrazioni di massa: la qualità del rame negli ultimi cento metri. In un vecchio condominio di edilizia popolare a ridosso della ferrovia, ad esempio, la dispersione del segnale può rendere vana anche l’offerta più vantaggiosa del mondo; la velocità nominale resta un miraggio se le guaine dei cavi sono mangiate dal tempo. Eppure, il consumatore medio tende a guardare solo la cifra in basso a destra nella fattura, ignorando che la vera economia si fa sulla stabilità della linea, non solo sul centesimo risparmiato.

L’ossessione per il risparmio immediato stia uccidendo la qualità del servizio clienti. Più abbassiamo il canone attraverso queste scorciatoie, più le telco tagliano sui centri assistenza umani, delegando tutto a chatbot che girano in tondo. Stiamo barattando cinque euro al mese con la nostra sanità mentale in caso di guasto. Ma tant’è: con i prezzi del carrello della spesa che non accennano a scendere, ogni “loophole” legale diventa una zattera di salvataggio necessaria.

Per chi è già vincolato, la mossa corretta è la minaccia di recesso per modifica unilaterale del contratto. Spesso, nei meandri delle clausole scritte in corpo otto, si nasconde il diritto di uscire senza penali se l’aumento supera una certa soglia. Chiamare il reparto “retention” e mostrare di conoscere i prezzi della concorrenza è ancora l’arma più affilata che un cittadino possa impugnare.

Non è un caso che i picchi di traffico verso i siti di comparazione avvengano proprio nelle ore notturne, quando l’ansia da bilancio familiare morde più forte. Il mercato della banda larga non premia la fedeltà, premia l’infedeltà metodica e calcolata. Restare con lo stesso operatore per più di tre anni, oggi, equivale a pagare volontariamente una penale per pigrizia.