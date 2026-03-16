Lasciare lo smartphone in carica durante la notte è una delle abitudini più diffuse, ma anche una delle più discusse.

Molte persone si chiedono se sia davvero sicuro farlo oppure se questa pratica possa rovinare la batteria nel tempo. La risposta degli esperti è piuttosto chiara: in linea generale sì, è possibile lasciare il telefono collegato al caricatore tutta la notte, ma è importante conoscere alcuni aspetti tecnici e adottare qualche semplice accorgimento.

Negli ultimi anni la tecnologia delle batterie e dei sistemi di gestione energetica è migliorata molto, rendendo questa operazione molto meno rischiosa rispetto al passato.

Perché oggi la ricarica notturna è più sicura

La principale ragione è legata alla presenza dei chip di gestione dell’alimentazione, noti come PMIC. Questi sistemi elettronici sono ormai integrati praticamente in tutti gli smartphone moderni e hanno il compito di controllare il processo di ricarica.

Quando la batteria raggiunge il 100% – o poco prima, a seconda del dispositivo – il chip interrompe automaticamente il flusso di corrente. In questo modo evita sovraccarichi e riduce il rischio di surriscaldamento.

Questi circuiti sono diventati uno standard soprattutto dopo il 2010, anche se le prime versioni erano già apparse a metà degli anni Duemila. Il loro compito non è soltanto quello di gestire la ricarica, ma anche di regolare le diverse tensioni necessarie per il funzionamento di componenti come processore, display e memoria.

Inoltre controllano situazioni potenzialmente pericolose come sovratensioni, sovracorrenti o cortocircuiti, contribuendo a rendere il sistema più sicuro.

La regola ideale per far durare di più la batteria

Anche se la ricarica notturna non rappresenta un problema per la sicurezza, gli esperti ricordano che le batterie agli ioni di litio funzionano meglio se mantenute in una fascia di carica intermedia.

La condizione più favorevole per preservare la durata nel tempo è infatti mantenere il livello della batteria tra circa il 30-40% e l’80%. In questo modo si riduce lo stress termico e chimico delle celle.

Per questo motivo alcuni suggeriscono di alternare la ricarica notturna con ricariche più brevi durante il giorno, quando possibile.

Tre aspetti da non sottovalutare

Anche se lasciare lo smartphone collegato al caricatore non è di per sé pericoloso, esistono alcune situazioni che è meglio evitare.

La prima riguarda la temperatura. Caricare il telefono sotto le coperte, sotto il cuscino o vicino a fonti di calore può far salire troppo la temperatura del dispositivo, accelerando l’usura della batteria.

Un secondo elemento è il piccolo stress termico che si verifica quando il telefono è completamente carico ma il sistema continua a gestire micro-ricariche per mantenere il livello vicino al 100%.

Infine c’è anche un aspetto di consumo energetico: mantenere il dispositivo collegato alla corrente più del necessario comporta comunque un piccolo spreco di energia.

Attenzione ai caricabatterie non certificati

Un ultimo punto riguarda la qualità degli accessori utilizzati. Per evitare rischi è sempre consigliabile usare caricatori originali o comunque certificati. Prodotti di bassa qualità o non conformi agli standard possono infatti compromettere la sicurezza del sistema di ricarica.

In sintesi, lasciare lo smartphone in carica tutta la notte non è più un problema come in passato. Con dispositivi moderni e accessori affidabili, questa pratica resta generalmente sicura, purché si faccia attenzione a temperatura, qualità dei caricatori e modalità di utilizzo.