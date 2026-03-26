WhatsApp, svuota-conto in 30 secondi: se ricevi questo messaggio non rispondere per nessun motivo

Non arriva più la classica mail sgrammaticata. Oggi la truffa è più sottile, più credibile, e soprattutto più vicina. Ti scrive qualcuno che conosci. O almeno così sembra.

È questo il punto di forza – e il vero pericolo – della nuova truffa WhatsApp che nelle ultime settimane sta colpendo migliaia di italiani. Il meccanismo è semplice, ma proprio per questo funziona.

Quando il truffatore entra nella tua rubrica

Il messaggio arriva da un contatto salvato: un amico, un fratello, un genitore. Il tono è diretto, quasi frettoloso: “Ho un problema, puoi mandarmi subito dei soldi?”. A cambiare sono i dettagli, mai lo schema.

C’è chi parla di una fattura urgente dal dentista, chi di un pagamento bloccato dal notaio, chi di una spesa medica improvvisa. Le cifre sono calibrate per sembrare plausibili – 700, 800, 1.500 euro – e la promessa è sempre la stessa: restituzione immediata, nel giro di poche ore.

In realtà, dietro quella foto profilo familiare si nasconde tutt’altro. Un account compromesso, un’identità rubata, oppure un truffatore che sfrutta tecniche sempre più sofisticate, spesso supportate da strumenti di intelligenza artificiale. Il risultato è una trappola costruita su misura, che punta dritta alla fiducia.

L’evoluzione delle truffe digitali: meno link, più emozione

Rispetto al passato, qualcosa è cambiato in modo evidente. Non c’è più bisogno di convincerti a cliccare su un link sospetto. L’obiettivo oggi è ancora più diretto: ottenere un bonifico, una ricarica, un pagamento immediato.

La vecchia “truffa della ballerina”, basata su link malevoli per rubare account, ha lasciato spazio a un approccio più rapido e psicologico. I truffatori non cercano più solo l’accesso ai profili: cercano soldi, subito. E per ottenerli sfruttano un elemento potentissimo, spesso sottovalutato: l’urgenza.

Quando tutto sembra dover accadere “adesso”, il tempo per ragionare si riduce. È lì che l’inganno trova spazio.

Il caso DentalPro e l’effetto credibilità

A rendere il tutto ancora più realistico è l’uso di nomi noti. In diversi casi, i messaggi citano strutture realmente esistenti, come grandi catene odontoiatriche. Non è un dettaglio: è una strategia.

Quando compare un nome riconoscibile, la richiesta sembra più concreta, quasi verificabile. È così che anche utenti attenti finiscono per abbassare la guardia.

Alcune aziende, tra cui DentalPro, sono già intervenute pubblicamente per chiarire la propria estraneità a queste richieste, parlando apertamente di comunicazioni false e ingannevoli. Ma nel momento in cui il messaggio arriva, spesso è già tardi per fermarsi a riflettere.

Difendersi: la vera protezione è il comportamento

In un contesto così evoluto, la difesa più efficace non è tecnologica, ma mentale. Non esiste app che possa sostituire il dubbio. La prima regola è semplice: non fidarsi dell’urgenza. Ogni richiesta di denaro improvvisa, anche se arriva da un contatto noto, va verificata.

Basta una telefonata, un messaggio vocale, un secondo canale. Quel piccolo passaggio, spesso trascurato, è ciò che fa la differenza tra sicurezza e truffa.

Altrettanto fondamentale è non condividere mai codici ricevuti via SMS o email. Sono la chiave d’accesso agli account, e consegnarli equivale a spalancare la porta.

Infine, attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp aggiunge un livello di protezione concreto, che può bloccare molti tentativi di intrusione.

Il punto più inquietante di questa nuova ondata di raggiri è proprio questo: non sembra una truffa. Credibile, familiare, perfettamente inserita nella quotidianità. E proprio per questo colpisce.